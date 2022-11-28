Более 4,75 миллионов украинцев сейчас зарегистрировались как беженцы в Европе

Агентство по делам беженцев ООН подсчитало, сколько именно украинцев зарегистрировались в странах Европы как беженцы. Их количество достигло более 4,75 миллионов человек.

Главное Враг отступит из ЗАЭС, авиакатастрофа вертолета в России: хронология 278 дня войны По информации организации, количество зарегистрированных беженцев из Украины в странах Европы достигло 4 751 065 человек . Статистические данные составляются преимущественно на основе данных, предоставленных местными властями европейских государств. В этом случае речь идет о данных по состоянию на 22 ноября. Информация обновляется еженедельно в среду.

Среди стран ЕС больше всего беженцев из Украины в:

Польши;

Германии;

Чехии.

Сколько украинцев еще выедут за границу из-за холодной зимы

К сожалению, из-за российских обстрелов и отключения электроэнергии у украинцев есть определенные переживания с приходом отопительного сезона. Поэтому в Европе ожидают новую волну украинских беженцев с наступлением зимы.

Так, в организации здравоохранения считают, что еще около 2 – 3 миллионов украинцев решат уехать из Украины, чтобы искать тепло и безопасность.

Напомним, ранее министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к землякам за границей и призвала украинцев переждать зиму, например, в Польше и других странах Европы.

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