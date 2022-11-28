Понад 4,75 мільйона українців наразі зареєструвались як біженці у Європі

Агентство у справах біженців ООН підрахувало, скільки саме українців зареєструвалися у країнах Європи як біженці. Їх кількість сягнула понад 4,75 мільйона людей.

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За інформацією організації, кількість зареєстрованих біженців з України в країнах Європи загалом досягла 4 751 065 осіб. Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку мовиться про дані станом на 22 листопада – інформація оновлюється щотижня у середу.

Серед країн ЄС найбільше біженців з України у:

Польщі;

Німеччині;

Чехії.

Скільки українців ще виїдуть за кордон через холодну зиму

На жаль, через російські обстріли та відключення електроенергії українці мають певні переживання з приходом опалювального сезону. Тому в Європі очікують на нову хвилю українських біженців з настанням зими.

Так, в організації охорони здоров'я вважають, що ще близько 2 – 3 мільйонів українців вирішать виїхати з України, щоб шукати тепло та безпеку.

Нагадаємо, раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до земляків за кордоном та закликала українців перечекати зиму, наприклад, у Польщі та інших країнах Європи.

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