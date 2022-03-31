Они должны будут собирать и анализировать доказательства таких нарушений и злоупотреблений.

Важно Агентство ООН по делам беженцев не может связаться с некоторыми работниками в Мариуполе

Членами Комиссии стали:

Эрик Мессе из Норвегии (председатель) – бывший глава Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде;

Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины – бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в своей стране;

Пабло де Грейфф из Колумбии – бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.

Что известно о геноциде в Руанде Его называют наиболее судимым геноцидом в истории. Произошел он еще в 1994 году, когда в результате действий временного правительства, пришедшего к власти после военного переворота в этой африканской стране, менее чем за 3 месяца убили сотни тысяч человек.



Руанда создала более 12 000 судов, чтобы никто не смог избежать своей доли ответственности. В этих судах осудили более миллиона человек. Международный трибунал, созданный ООН, помог привлечь к ответственности главарей преступлений, в то время как западные страны также провели несколько символических процессов.

Комиссия должна "собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, и систематически регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в том числе интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы".

Комиссия создана на год. По итогам своей деятельности она должна представить доклад в устной форме в сентябре 2022 года, а к марту 2023 года – подготовить письменный отчет и представить его Генеральной Ассамблее ООН.

Интересно! Ранее верховный комиссар организации по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные атаки России по украинской территории могут быть приравнены к военным преступлениям.