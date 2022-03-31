Вони повинні будуть збирати та аналізувати доказів таких порушень і зловживань.

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Членами Комісії стали:

Ерік Мессе з Норвегії (голова) – колишній голова Міжнародного кримінального трибуналу з розслідування геноциду в Руанді;

Ясмінка Джумхур з Боснії та Герцеговини – колишній суддя, нині омбудсмен з прав людини у своїй країні;

Пабло де Грейффа з Колумбії – колишній радник з питань правосуддя в міжнародних організаціях і директор програми правосуддя перехідного періоду в Нью-Йоркському університеті.

Що відомо про геноцид в Руанді Його називають найбільш судимим геноцидом в історії. Стався він ще у 1994 році, коли внаслідок дій тимчасового уряду, що прийшов до влади після військового перевороту в цій африканській країні, менш ніж за 3 місяці вбили сотні тисяч людей.



Руанда створила понад 12 000 судів, щоб ніхто не зміг уникнути своєї частки відповідальності. В цих судах засудили більше мільйона осіб. Міжнародний трибунал, створений ООН, допоміг притягнути до відповідальності ватажків злочинів, тоді як західні країни також провели декілька символічних процесів.

Комісія повинна "збирати, узагальнювати та аналізувати докази порушень і зловживань, включаючи їх гендерний аспект, і систематично реєструвати та зберігати всю інформацію, документацію і докази, зокрема інтерв'ю, показання свідків і матеріали судової експертизи".

Комісія створена на один рік. За підсумками своєї діяльності вона повинна представити доповідь в усній формі у вересні 2022 року, а до березня 2023-го – підготувати письмовий звіт і представити його Генеральній Асамблеї ООН.

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