Про це повідомила голова ООН з прав людини Мішель Бачелет на засіданні у Женеві 30 березня.

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Невибіркові напади Росії заборонені міжнародним гуманітарним правом і можуть бути воєнними злочинами,

– сказала політикиня.

За її словами, слідчі розслідують 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів, унаслідок ударів яких були знищені:

лікарні;

водопостачання;

адміністративні будівлі;

житлові будинки.

Масове знищення цивільних об'єктів та велика кількість жертв серед цивільного населення переконливо вказують на те, що основоположні принципи міжнародного права не були дотримані,

– зазначила Мішель Бачелет.

"Український народ переживає "живий кошмар". Військові дії повинні негайно припинитися. Закликаю Росію негайно вжити заходів для виведення військ з української території", – додала голова ООН з прав людини.

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