ООН направляет на Донбасс крупную гуманитарную помощь

Гуманитарный груз от ООН направился на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области через КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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По данным ведомства, гуманитарный груз весит более 100 тонн.

"Через Новотроицкое в направлении временно оккупированной территории проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций. Машины перевозили более 100 тонн груза, среди которого зимние вещи и семейные гигиенические наборы", – сказано в сообщении.

В пограничном ведомстве отмечают, что 1 сентября на Донбассе КПВВ работают с 7 часов утра до 18:30 вечера.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре "Нормандская четверка" обсудит вопрос размещения миротворцев на Донбассе.