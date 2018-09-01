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ООН направляет на Донбасс крупную гуманитарную помощь

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Гуманитарная помощь ООН
Гуманитарная помощь ООН / Фото из соцсетей

Гуманитарный груз от ООН направился на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области через КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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По данным ведомства, гуманитарный груз весит более 100 тонн.

"Через Новотроицкое в направлении временно оккупированной территории проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций. Машины перевозили более 100 тонн груза, среди которого зимние вещи и семейные гигиенические наборы", – сказано в сообщении.

В пограничном ведомстве отмечают, что 1 сентября на Донбассе КПВВ работают с 7 часов утра до 18:30 вечера.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре "Нормандская четверка" обсудит вопрос размещения миротворцев на Донбассе.

Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Госпогранслужба ООН
Источник: 24 Канал
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