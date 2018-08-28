Россия откровенно отказывается допустить на Донбасс делегацию ООН – посол

Украина намерена пригласить на Донбасс несколько различных делегаций ООН с участием постоянных работников стран-членов и других сотрудников ООН. Цель предложения заключается в том, чтобы члены делегаций лично ознакомились с ситуацией на востоке Украины.

Об этом УНИАН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время заседания пресс-клуба МИД в Киеве.

"Давно у меня была такая идея, я ее настойчиво продвигал, чтобы делегация Совета безопасности посетила Донбасс. Для этого, к сожалению, также требуется решение Совета безопасности. И Россия просто откровенно сказала, что она его заблокирует", –заявил Ельченко. "Они очень не хотят, чтобы столько людей увидели, что делается даже на нашей стороне, не говоря уже о неконтролируемой части", – добавил он.

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Ельченко заявил, что, несмотря на такую ​​позицию России, показать иностранным делегациям события вдоль линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины будет "очень полезно". Именно поэтому в случае противодействия России Украина будет пытаться действовать иным образом. К примеру, пригласить на Донбасс отдельных представителей ООН вместо мандатированной делегации Совета Безопасности.

Также Ельченко считает, что необходимо приглашать на восток Украины представителей тех стран, которые "далеки от проблемы" Донбасса. В частности это страны Латинской Америки, Африки и Азии. По словам дипломата, среди этих стран есть много сторонников Украины, но они "находятся под давлением России".

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре "Нормандская четверка" обсудит вопрос размещения миротворцев на Донбассе.