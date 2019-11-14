10:17
14 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:47, 13 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, 13 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      ООН о войне на Донбассе: Это – "самый старый" конфликт в мире

      97 Читати новину українською
      На Донбассе сейчас проживает 30% пенсионеров, – ООН
      На Донбассе сейчас проживает 30% пенсионеров, – ООН / http://ua.today/

      Из-за войны на Востоке Украины внутренне перемещенными лицами стали 1,4 миллиона человек. Среди тех, кто остался на Донбассе – 30% пенсионеров. Это и делает военный конфликт "самым старшим" в мире.

      А вот более пол миллиона пенсионеров Донбасса не могут получить свои социальные выплаты. Такую статистику обнародовали в твиттере Организации Объединенных Наций.

      Актуально: Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ

      Причина этому – бюрократия и неотлаженность в системе.

      Более 560 000 пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических преград,
      – объясняют в ООН.

      Внимание! На днях контрразведка СБУ накрыла преступную схему: переселенец с Луганщины оформлял документы для получения социальных выплат и пенсий на граждан, которые постоянно проживают в ОРДЛО. Среди них были и умершие, и пророссийские боевики, которые воюют за так называемые "Л/ДНР".

      Злоумышленнику помогали сотрудники управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также сотрудники банковских учреждений. Во время обысков у задержанного нашли более 800 незаконно оформленных банковских карт и документы, которые доказывают многомиллионные сделки.

      окуповані території Донбас карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

      blog_ava
      Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака
      сегодня
      2214
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Пенсия ООН Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      сегодня , 09:15 Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      Марина Молька 1844
      Нормандский воз и ныне там: встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время
      сегодня , 08:40 Нормандский воз и ныне там: встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время
      Наталя Ромашова 100
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня , 08:35 Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      Ірина Вихрущ 607
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 06:30 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 7560
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      13 ноября , 23:02 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 1570
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук