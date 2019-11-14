ООН о войне на Донбассе: Это – "самый старый" конфликт в мире
Из-за войны на Востоке Украины внутренне перемещенными лицами стали 1,4 миллиона человек. Среди тех, кто остался на Донбассе – 30% пенсионеров. Это и делает военный конфликт "самым старшим" в мире.
А вот более пол миллиона пенсионеров Донбасса не могут получить свои социальные выплаты. Такую статистику обнародовали в твиттере Организации Объединенных Наций.
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Причина этому – бюрократия и неотлаженность в системе.
Более 560 000 пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических преград,
– объясняют в ООН.
Внимание! На днях контрразведка СБУ накрыла преступную схему: переселенец с Луганщины оформлял документы для получения социальных выплат и пенсий на граждан, которые постоянно проживают в ОРДЛО. Среди них были и умершие, и пророссийские боевики, которые воюют за так называемые "Л/ДНР".
Злоумышленнику помогали сотрудники управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также сотрудники банковских учреждений. Во время обысков у задержанного нашли более 800 незаконно оформленных банковских карт и документы, которые доказывают многомиллионные сделки.
Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала