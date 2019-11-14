ООН про війну на Донбасі: Це – "найстаріший" конфлікт у світі
Через війну на Сході України внутрішньо переміщеними особами стали 1,4 мільйони осіб. Серед тих, -хто залишився на Донбасі – 30% пенсіонерів. Це і робить військовий конфлікт "найстаршим" у світі.
А ось понад пів мільйона пенсіонерів Донбасу не можуть отримати власні соціальні виплати. Таку статистику оприлюднили у твіттері Організації Об’єднаних Націй.
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Причина цьому – бюрократія і неналагодженість у системі.
Понад 560 000 людей похилого віку не отримують пенсію через бюрократичні перепони,
– пояснюють в ООН.
Увага! Днями контррозвідка СБУ накрила злочинну схему: переселенець із Луганщини оформлював документи для отримання соціальних виплат і пенсій на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них були і померлі, і проросійські бойовики, які воюють за так звані "Л/ДНР".
Зловмиснику допомагали співробітники управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівники банківських установ. Під час обшуків у затриманого знайшли понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки.
Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу