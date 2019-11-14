ООН про війну на Донбасі: Це – "найстаріший" конфлікт у світі

Через війну на Сході України внутрішньо переміщеними особами стали 1,4 мільйони осіб. Серед тих, -хто залишився на Донбасі – 30% пенсіонерів. Це і робить військовий конфлікт "найстаршим" у світі.

А ось понад пів мільйона пенсіонерів Донбасу не можуть отримати власні соціальні виплати. Таку статистику оприлюднили у твіттері Організації Об’єднаних Націй.

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Причина цьому – бюрократія і неналагодженість у системі.

Понад 560 000 людей похилого віку не отримують пенсію через бюрократичні перепони,

– пояснюють в ООН.

Украина:

в результате конфликта на востоке 1,4 млн человек стали внутренне перемещенными лицами

это самый "старый" конфликт в мире, т.к. 30% нуждающихся в помощи - пожилые люди

более 560 000 пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических препонов https://t.co/lI5zWBIrlw — ООН (@UnitedNationsRU) November 13, 2019

Увага! Днями контррозвідка СБУ накрила злочинну схему: переселенець із Луганщини оформлював документи для отримання соціальних виплат і пенсій на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них були і померлі, і проросійські бойовики, які воюють за так звані "Л/ДНР".



Зловмиснику допомагали співробітники управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівники банківських установ. Під час обшуків у затриманого знайшли понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу