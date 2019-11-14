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      ООН про війну на Донбасі: Це – "найстаріший" конфлікт у світі

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      На Донбасі зараз проживає 30% пенсіонерів, – ООН
      На Донбасі зараз проживає 30% пенсіонерів, – ООН / http://ua.today/

      Через війну на Сході України внутрішньо переміщеними особами стали 1,4 мільйони осіб. Серед тих, -хто залишився на Донбасі – 30% пенсіонерів. Це і робить військовий конфлікт "найстаршим" у світі.

      А ось понад пів мільйона пенсіонерів Донбасу не можуть отримати власні соціальні виплати. Таку статистику оприлюднили у твіттері Організації Об’єднаних Націй.

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      Причина цьому – бюрократія і неналагодженість у системі.

      Понад 560 000 людей похилого віку не отримують пенсію через бюрократичні перепони,
      – пояснюють в ООН.

      Увага! Днями контррозвідка СБУ накрила злочинну схему: переселенець із Луганщини оформлював документи для отримання соціальних виплат і пенсій на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них були і померлі, і проросійські бойовики, які воюють за так звані "Л/ДНР".

      Зловмиснику допомагали співробітники управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівники банківських установ. Під час обшуків у затриманого знайшли понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки.

      окуповані території Донбас карта окупованих територій
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики ООН Пенсія
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