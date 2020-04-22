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      ООН предоставит Украине деньги на борьбу с коронавирусом

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      ООН выделит Украине 140 миллионов долларов поддержки / news.un.org

      Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по борьбе с коронавирусом. В ее рамках премьер Денис Шмыгаль рассказал, что ООН намерена выделить деньги странам, нуждающимся в борьбе с коронавирусом.

      Украина должна получить от Организации Объединенных Наций 140 миллионов долларов. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

      К слову Как будут использовать деньги из Фонда борьбы с COVID-19: Кабмин утвердил порядок

      Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения,
      – заявил глава правительства.

      Ранее стало известно, что помощь Украине предоставит и Европейский Союз. Там для борьбы с коронавирусом предоставят Украине 1,2 миллиарда долларов макрокредита.

      Что известно про коронавирус в Украине?Сейчас Украина до сих пор не дошла до пика пандемии коронавируса, а количество больных постоянно увеличивается. По состоянию на утро 22 апреля в Украине заболели 6 тысяч 592 человека, а только за последние сутки – 467 человек.

      Вследствие заболевания, вызванного коронавирусом, в нашем государстве умерли уже 174 человека, а еще 424 удалось выздороветь.

      Впрочем, почувствовала Украины проблемы и в финансовом плане. Большинство предприятий из-за карантина закрылись, а количество безработных выросло минимум на 1 миллион – до 2,5 миллионов.


      Как карантин и финансовый кризис повлияли на экономику Украины / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Коронавирус в Украине Мировой кризис 2020 Денис Шмыгаль Президент Украины Офіс Президента ООН Новости политики
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