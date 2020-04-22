ООН предоставит Украине деньги на борьбу с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по борьбе с коронавирусом. В ее рамках премьер Денис Шмыгаль рассказал, что ООН намерена выделить деньги странам, нуждающимся в борьбе с коронавирусом.
Украина должна получить от Организации Объединенных Наций 140 миллионов долларов. Об этом сообщает Офис Президента Украины.
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Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения,
– заявил глава правительства.
Ранее стало известно, что помощь Украине предоставит и Европейский Союз. Там для борьбы с коронавирусом предоставят Украине 1,2 миллиарда долларов макрокредита.
Что известно про коронавирус в Украине?Сейчас Украина до сих пор не дошла до пика пандемии коронавируса, а количество больных постоянно увеличивается. По состоянию на утро 22 апреля в Украине заболели 6 тысяч 592 человека, а только за последние сутки – 467 человек.
Вследствие заболевания, вызванного коронавирусом, в нашем государстве умерли уже 174 человека, а еще 424 удалось выздороветь.
Впрочем, почувствовала Украины проблемы и в финансовом плане. Большинство предприятий из-за карантина закрылись, а количество безработных выросло минимум на 1 миллион – до 2,5 миллионов.
Как карантин и финансовый кризис повлияли на экономику Украины / инфографика 24 канала
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