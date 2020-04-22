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      ООН надасть Україні 140 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

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      ООН виділить Україні 140 мільйонів доларів підтримки / news.un.org

      Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо боротьби з коронавірусом. У її межах прем'єр Денис Шмигаль розповів, що ООН має намір виділити гроші країнам, які їх потребують у боротьбі з коронавірусом.

      Україна повинна отримати від Організації Об'єднаних Націй 140 мільйонів доларів. Про це повідомляє Офіс Президента України.

      До слова Як використовуватимуть гроші з Фонду боротьби з COVID-19: Кабмін затвердив порядок

      Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування,
      – заявив глава уряду.

      Раніше стало відомо, що допомогу Україні надасть і Європейський Союз. Там для боротьби з коронавірусом нададуть Україні 1,2 мільярда доларів макрокредиту.

      Що відомо про коронавірус в Україні?Нині Україна досі не дійшла до піку пандемії коронавірусу, а кількість хворих постійно збільшується. Станом на ранок 22 квітня в Україні захворіли 6 тисяч 592 людей, а лише за останню добу – 467 осіб.

      Внаслідок захворювання, спричиненого коронавірусом, у нашій державі померли вже 174 людей, а ще 424 вдалося одужати.

      Втім відчула Україна проблеми і в фінансовому плані. Більшість підприємств через карантин закрилися, а кількість безробітних зросла щонайменше на 1 мільйон – до 2,5 мільйона.


      Як карантин і фінансова криза вплинули на економіку України / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Новини політики Денис Шмигаль Світова криза 2020 Президент України Офіс Президента ООН
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