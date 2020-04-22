ООН надасть Україні 140 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо боротьби з коронавірусом. У її межах прем'єр Денис Шмигаль розповів, що ООН має намір виділити гроші країнам, які їх потребують у боротьбі з коронавірусом.

Україна повинна отримати від Організації Об'єднаних Націй 140 мільйонів доларів. Про це повідомляє Офіс Президента України.

До слова Як використовуватимуть гроші з Фонду боротьби з COVID-19: Кабмін затвердив порядок

Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування,

– заявив глава уряду.

Раніше стало відомо, що допомогу Україні надасть і Європейський Союз. Там для боротьби з коронавірусом нададуть Україні 1,2 мільярда доларів макрокредиту.

Що відомо про коронавірус в Україні?Нині Україна досі не дійшла до піку пандемії коронавірусу, а кількість хворих постійно збільшується. Станом на ранок 22 квітня в Україні захворіли 6 тисяч 592 людей, а лише за останню добу – 467 осіб.



Внаслідок захворювання, спричиненого коронавірусом, у нашій державі померли вже 174 людей, а ще 424 вдалося одужати.



Втім відчула Україна проблеми і в фінансовому плані. Більшість підприємств через карантин закрилися, а кількість безробітних зросла щонайменше на 1 мільйон – до 2,5 мільйона.



Як карантин і фінансова криза вплинули на економіку України / інфографіка 24 каналу