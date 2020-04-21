ООН приняла резолюцию о противодействии коронавирусу: не российскую с отменой санкций
Организация Объединенных Наций приняла совместную резолюцию по противодействию пандемии коронавируса в мире. Поддержанную резолюцию инициировала Мексика, а присоединились к ней 180 стран мира. Одним из соавторов является и Украина.
Власні проєкти пропонували й інші країни. Наприклад, Росія у такий спосіб хотіла проштовхнути скасування санкцій, розповів представник України в ООН Сергій Кислиця у коментарі "Укрінформу".
До слова Майже 200 співробітників ООН захворіли коронавірусом: декілька людей померли
Наша позиція чітка: на послідовну підтримку ООН можуть заслуговувати лише ті документи, які матимуть практичне значення у війні проти пандемії,
– наголосив дипломат.
Схвалена резолюція закликає держави:
- активніше фінансувати розробки вакцин та ліків,
- використовувати цифрові технології,
- посилювати міжнародну наукову взаємодію та координацію в боротьбі з Covid-19.
Крім того, документ закликає на рівні кожної країни запобігати спекуляції та необґрунтованим накопиченням, які можуть перешкоджати доступу до ефективних лікарських засобів та медобладнання.
"Мексика продемонструвала добрий приклад конструктивного й неполітизованого підходу для посилення взаємодії міжнародної спільноти на тлі глобальної біди", – підкреслив Сергій Кислиця.
Резолюція ООН щодо протидії коронавірусу / скриншот "Укрінформу"
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