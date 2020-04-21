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      ООН схвалила резолюцію про протидію коронавірусу: не російську зі скасуванням санкцій

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      ООН схвалила резолюцію про протидію коронавірусу / pbs.org

      Організація Об'єднаних Націй схвалила спільну резолюцію щодо протидії пандемії коронавірусу у світі. Підтриману резолюцію ініціювала Мексика, а приєдналися до неї 180 країн світу. Одним зі співавторів є й Україна.

      Власні проєкти пропонували й інші країни. Наприклад, Росія у такий спосіб хотіла проштовхнути скасування санкцій, розповів представник України в ООН Сергій Кислиця у коментарі "Укрінформу".

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      Наша позиція чітка: на послідовну підтримку ООН можуть заслуговувати лише ті документи, які матимуть практичне значення у війні проти пандемії,
      – наголосив дипломат.

      Схвалена резолюція закликає держави:

      • активніше фінансувати розробки вакцин та ліків,
      • використовувати цифрові технології,
      • посилювати міжнародну наукову взаємодію та координацію в боротьбі з Covid-19.

      Крім того, документ закликає на рівні кожної країни запобігати спекуляції та необґрунтованим накопиченням, які можуть перешкоджати доступу до ефективних лікарських засобів та медобладнання.

      "Мексика продемонструвала добрий приклад конструктивного й неполітизованого підходу для посилення взаємодії міжнародної спільноти на тлі глобальної біди", – підкреслив Сергій Кислиця.


      Резолюція ООН щодо протидії коронавірусу / скриншот "Укрінформу"

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Санкції Генасамблея ООН ООН Сергій Кислиця
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