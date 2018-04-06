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ООН просто смотрела, когда Россия вторглась в Украину, – Никки Хейли

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Никки Хейли
Никки Хейли / life.ru

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала эту организацию в бездействии в 2014 году во время аннексии Россией Крыма, в решении сирийского вопроса и в деле отравления Скрипалей.

Об этом она рассказала, выступая перед студентами Дюкского университета в Северной Каролине, сообщает "Фокус".

"ООН стояла и смотрела, когда в 2014 году Россия впервые после Второй мировой войны возбудила границы Европы и осуществила вторжение на территорию Украины, поглотила Крым и продолжает свои действия на востоке Украины", – сказала Хейли.

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Она раскритиковала деятельность ООН и вспомнила своего предшественника времен Джорджа Буша, который обвинял ООН в политизированности и неэффективности.

Я хорошо знакома с Джоном Болтоном. Я общалась и советовалась с ним, я знаю его пренебрежительное отношение к ООН. Я его разделяю,
– резюмировала представитель США при ООН Никки Хейли.

О ситуации вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, Хейли отметила, что причастность России к использованию химического оружия в Солсбери, ее действия в Сирии не получают соответствующей реакции со стороны ООН, несмотря на то, что, в частности, убийство Скрипаля, международное сообщество имеет очень консолидированную позицию.

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Она также отметила, что США не только солидарны с партнерами, но и своей позицией демонстрируют готовность защищать свою безопасность. Хейли добавила, что где бы ни произошло нападение, Россия всегда это будет опровергать. Она также призвала обращать внимание не на заявления, а на действия нынешней администрации и президента США, которые "сделали против России больше, чем любая администрация со времен Рейгана".

Все любят судить по словам, но все могут увидеть действия. Мы выслали 60 российских дипломатов-шпионов, вооружили Украину, и они могут сами себя защищать. Мы фактически уничтожили силы российского партнера в Сирии Башара Асада, когда он использовал химическое оружие против мирного населения, мы сделали 2 вещи, которые Россия никогда не хотела,
– сказала Хейли.

Теги: Украина – Россия ООН
Источник: 24 Канал
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