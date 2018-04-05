Причастность России к отравлению Скрипаля: Британия в ООН выдвинула ряд аргументов

Существует ряд причин, почему Великобритания считает Россию причастной к применению химического оружия в Солсбери, а также, почему употребляет термин "очень вероятно", когда говорится об обвинениях в адрес Москвы.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, сообщает "Укринформ".

Отметим, что представитель России при ООН Василий Небензя отверг обвинения Великобритании в адрес Москвы в причастности к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери, и выдвинул очередную собственную версию, что за этим стоят спецслужбы других стран.

Очень вероятно, что Россия провела эту (химическое) атаку. Мы пришли к этому выводу, поскольку эксперты в Портон-Дауни (аккредитованной британской лаборатории) определили, какое химическое вещество использовалось – нервно-паралитическое вещество "Новичок", – отметила Пирс.

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По ее словам, второй причиной, которая привела к выводам в отношении России, стало общее осознание того, "что Россия производила такое ​​нервно-паралитическое вещество за последние 10 лет и сохраняет такую ​​возможность". Кроме того, по словам постпреда Великобритании в ООН, известно, что в России изучались возможности убийств с помощью нервно-паралитических веществ.

"Третья причина – это история убийств на государственном уровне", – отметила Пирс.

В этом контексте она напомнила, что Россия рассматривает перебежчиков, как первоочередную мишень для убийства, о чем "открыто заявляют российские лидеры". По словам постпреда Великобритании, таких причин очень много.

В то же время Пирс обїяснила, почему официальный Лондон использует фразу "очень вероятно", когда обвиняет Россию в инциденте в Солсбери.

Мы применяем эту фразу, поскольку в рамках британской системы только суд может определить окончательную вину. Поэтому это является отражением нашего судебного процесса – не нужно рассматривать это, как любое сомнение в том плане, что Россия несет ответственность, – подчеркнула Пирс.

Британский дипломат также отметила, что Россия распространяет различные вымышленные теории вокруг дела в Солсбери, "которых нами подситано было, по меньшей мере, 24".

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Постпред Великобритании в ООН назвала расследования об отравлении в Солбсери "всеобъемлющим и сложным", отметив, что в нём принимало участие 250 полицейских детективов при поддержке экспертов и специалистов в вопросах химического оружия. Они проверили 5 тысяч часов видеозаписей, 1,3 тысячи вещественных доказательств и опросили около 5 тысяч свидетелей.

Пирс также подтвердила, что Великобритания получила запрос от России о консульском доступе к отравленной Юлии Скрипаль, которая начала поправляться. По словам британского дипломата, этот запрос передан Скрипаль, которая сама будет принимать решение относительно этого разрешения.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".