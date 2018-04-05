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Россия в Совбезе ООН в отравлении Скрипаля обвинила зарубежные спецслужбы

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Отравление Скрипаля: Россия обвинила зарубежные спецслужбы
Отравление Скрипаля: Россия обвинила зарубежные спецслужбы / РБК

Россия не принимает обвинений Великобритании в адрес Москвы в причастности к отравлению семьи Скрипалей, и выдвигает свою версию, что за этим поступком стоят спецслужбы других стран.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает "Укринформ".

Отметим, что ранее Организация по запрещению химического оружия отказала России в проведении совместного расследования дела об отравлении российского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Поскольку британские власти, ни чуть не сомневаясь, имеют дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия, мы также с большой долей вероятности предположим, что за этой мега-провокацией стоят спецслужбы некоторых стран,
– заявил Небензя.

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Он отметил, что Россия якобы "не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля". Кроме того, по словам постпреда РФ, "Новичок" – это не российский копирайт, несмотря на явно очевидное русскоязычное название". По словам Небензи, это название "было принято на Западе для линейки боевых отравляющих веществ, которые, что не является новостью для экспертов и ученых, производились во многих странах, в том числе в США и Британии".

Кроме того, постпред России об ООН назвал обвинения против РФ в применении химического оружия в Солсбери "театром абсурда" и выступил с требованием предоставить консульский доступ России к гражданке страны Юлии Скрипаль, которая вышла из комы.

Небензя также обвинил официальный Лондон в том, что тот "прибег к отравлению отношений" России с другими странами.

В знак солидарности с рядом государств-союзников Великобритании высылается 150 российских дипломатов. Мы знаем, что ваши послы по всему миру выкручивают руки суверенным странам, заставляя их следовать этому дурному примеру,
– заявил российский дипломат.

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Он также заявил, что Москва будет добиваться от Великобритании полноценного сотрудничества в деле Скрипалей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Теги: Великобритания Новости России Отравление Сергея Скрипаля Новости политики ООН
Источник: 24 Канал
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