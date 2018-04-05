России отказали в совместном расследовании дела Скрипаля

Организация по запрещению химического оружия отказала России в проведении совместного расследования дела по отравлению российского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом информирует DW.

Читайте также: Юлия Скрипаль впервые после отравления пообщалась по телефону с российской родственницей

В среду, 4 апреля, на закрытом заседании Исполнительного совета организации, который созван в Гааге по просьбе России, только 5 из 41 члена исполнительного совета поддержали российский проект. Среди тех, кто проголосовал "за" – Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран.

"Против" проголосовали 15 стран, другие 17 стран воздержались.

Ранее там сообщили, что уже на следующей неделе будут результаты анализа проб токсического вещества, которым отравили экс-разведчика. Тем временем британские правоохранители уже установили, что яд произвели в России.

Правда, в какой именно лаборатории, пока неизвестно. Тем временем британский министр иностранных дел Борис Джонсон в своем Twitter сообщил, что у России был мотив для отравления Скрипаля. Он написал, что Москва исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ. Вероятно, для убийств. В рамках этой программы в России изготовили и хранили небольшое количество "Новичка".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.