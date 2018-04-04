15:52
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
17°C 5°C
  • четверг
    15°C 9°C
  • пятница
    14°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Отравление Скрипаля: у британских спецслужб появилась новая зацепка

182 Читати новину українською
Отравление Скрипаля: у британских спецслужб появилась новая зацепка
Отравление Скрипаля: у британских спецслужб появилась новая зацепка / glavcom.ua

Британские следователи заинтересовались россиянином, который летел в Лондон тем же самолетом, что и Юлия Скрипаль. Мужчина находился в Великобритании несколько часов, а затем снова вернулся в Москву.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также: Путин заявил, что "Новичок" могли изготавливать 20 стран

Британские спецслужбы выделили лицо, которое 3 марта прибыло в аэропорт Хитроу из Москвы одним авиарейсом с дочкой бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлией. Россиянин, который пробыл на британской земле всего несколько часов, уже 4 марта отправился обратно в российскую столицу, – пишут в издании.

Такой короткий срок пребывания человека в стране вызвал подозрение у следователей.

В издании сообщают, что этот человек находится в оперативной разработке следователей, однако пока неизвестно, подозревают ли его в возможной доставке "Новичка".

Читайте также: Отравление Скрипаля: стало известно о состоянии здоровья отца и дочери

По информации Daily Mail, британские следователи отмечают, что должны воссоздать полную картину того, что происходило. В частности, прежде всего нужно ответить на вопрос о том, кто находился в том же самолете, что и Юлия Скрипаль, действительно ли это лицо вернулось в Москву через несколько часов, чем занимался этот человек в период пребывания на территории Великобритании и др.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Недавно стало известно, что Юлию Скрипаль и ее отца Сергея, который в свое время был российским военным разведчиком, вероятно отравили через несколько дней после того, как женщина получила доступ к секретному банковскому счету. Про тайный банковский счет рассказала племянница бывшего шпиона, 45-летняя Виктория Скрипаль. Женщина также выразила обеспокоенность в отношении бойфренда Юлии, за которого та якобы собиралась выходить замуж. Виктория указала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
сегодня, 15:01 Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
4496
Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
сегодня, 15:00 Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
Дід Панас 664
Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
сегодня, 12:01 Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
Ян Валетов 2239
Куда поехать на Пасху: Топ-7 храмов и монастырей
сегодня, 10:01 Куда поехать на Пасху: Топ-7 храмов и монастырей
Настя Сукач 1321
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сегодня, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 2235
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук