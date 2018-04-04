Отруєння Скрипаля: у британських спецслужб з'явилась нова зачіпка

Британські слідчі зацікавились росіянином, який летів до Лондона тим же літаком, що й Юлія Скрипаль. Чоловік перебував у Великобританії кілька годин, а потім знову повернувся до Москви.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Британські спецслужби виділили особу, яка 3 березня прибула до аеропорту Хітроу з Москви одним авіарейсом з донькою колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля – Юлією. Росіянин, який пробув на британській землі всього декілька годин, вже 4 березня відправився назад до російської столиці,

– пишуть у виданні.

Такий короткий термін перебування чоловіка у країні викликав підозру у слідчих.

У виданні інформують, що ця людина перебуває в оперативній розробці слідчих, проте поки невідомо, чи підозрюють цього чоловіка в можливій доставці "Новачка".

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За інформацією Daily Mail, британські слідчі зазначають, що мають відтворити повну картину того, що відбувалося. Зокрема, перш за все потрібно відповісти на запитання про те, хто перебував у тому ж літаку, що й Юлія Скрипаль, чи справді ця особа повернулася до Москви через декілька годин, чим займалася ця людина в період перебування на території Великобританії тощо.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Нещодавно стало відомо, що Юлію Скрипаль та її батька Сергія, який свого часу був російським військовим розвідником, імовірно було отруєно за кілька днів після того, як жінка отримала доступ до секретного банківського рахунку. Про таємний банківський рахунок розповіла племінниця колишнього шпигуна – 45-річна Вікторія Скрипаль. Жінка також висловила занепокоєння через бойфренда Юлії, за якого та нібито збиралася виходити заміж. Вікторія вказала, що вважає його дивним, а з моменту отруєння він не давав про себе знати.