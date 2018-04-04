Путін заявив, що "Новічок" могли виготовляти 20 країн
Президент Росії Володимир Путін стверджує що дізнався про отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії зі ЗМІ, а речовина "Новічок" могла бути виготовлена у 20 країнах.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
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Путін розраховує, що на засіданні виконавчої ради Міжнародної організації із заборони хімічної зброї 4 квітня "буде поставлена остаточна крапка" в справі про отруєння в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, в якому Лондон звинуватив Росію.
За його словами, він "дізнався про інцидент із засобів масової інформації", а така речовина, як "Новічок", могла бути вироблена "приблизно в 20 країнах світу".
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.