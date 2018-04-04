06:52
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Путін заявив, що "Новічок" могли виготовляти 20 країн

189
Путін про
Путін про "новічок" / politeka.net

Президент Росії Володимир Путін стверджує що дізнався про отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії зі ЗМІ, а речовина "Новічок" могла бути виготовлена у 20 країнах.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також: Отруєння Скрипаля: стало відомо про стан здоров’я батька та доньки

Путін розраховує, що на засіданні виконавчої ради Міжнародної організації із заборони хімічної зброї 4 квітня "буде поставлена остаточна крапка" в справі про отруєння в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, в якому Лондон звинуватив Росію.

За його словами, він "дізнався про інцидент із засобів масової інформації", а така речовина, як "Новічок", могла бути вироблена "приблизно в 20 країнах світу".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Схема привласнення грошей: як Інститут раку витратив 10 мільйонів гривень
3 квітня, 23:00 Схема привласнення грошей: як Інститут раку витратив 10 мільйонів гривень
Олександра Устінова 478
Головні новини 3 квітня: затримання активіста Бубенчика, домовленості про миротворців на Донбасі
3 квітня, 22:25 Головні новини 3 квітня: затримання активіста Бубенчика, домовленості про миротворців на Донбасі
773
Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
3 квітня, 22:00 Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
Наталія Лебідь 945
Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону
3 квітня, 21:21 Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону
Наталя Сколоздра 1264
Венесуельский урок Украине
3 квітня, 21:00 Венесуельский урок Украине
Павло Казарін 1409
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук