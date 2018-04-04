Путин заявил, что "Новичок" могли изготавливать 20 стран
Президент России Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии из СМИ, а вещество "Новичок" могло быть изготовлено в 20 странах.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Путин рассчитывает, что на заседании исполнительного совета Международной организации по запрещению химического оружия 4 апреля "будет поставлена окончательная точка" в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача и его дочери, в котором Лондон обвинил Россию.
По его словам, он "узнал об инциденте из средств массовой информации", а такое вещество, как "Новичок", могло быть произведено "примерно в 20 странах мира".
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.