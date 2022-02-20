Людям угрожают тюрьмой

Мобилизацию всех мужчин оккупанты начали 20 февраля. Сначала такую информацию распространили в местных телеграм-каналах, а затем – подтвердили в оперативно-тактической группировке "Восток".

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Российские оккупанты забирают всех кто попадает в их поле зрения – людей с заболеваниями, представителей криминалитета, стариков и даже несовершеннолетних. Важно чтобы будущее пушечное мясо, а именно такое отношение оккупационной власти к гражданам, могло держать в руках оружие,

– рассказали в ОТГ "Восток".

Всем, кто отказывается воевать за боевиков, угрожают реальными тюремными сроками. Оккупанты создали специальные патрули, которые останавливают людей на улицах. На всех пунктах выезда за пределы оккупированных территорий задерживают мужчин и отправляют в пункты военного сбора.

Кроме того, были зафиксированы случаи когда людей заманивали под видом эвакуации.

Население возмущается

Местные жители выражают свое возмущение в социальных сетях. Они призывают друг друга не подчиняться российским наемникам.

Военные отметили, что ситуация вызывает беспокойство, ведь оккупанты хотят использовать мирное население в своих ужасных целях.

Денисова обратилась к правозащитникам и ЮНИСЕФ

На ситуацию отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что в оккупационных военных училищах курсантам в возрасте 16 – 18 лет отдали приказ о приведении к боевой готовности с последующим участием в боевых действиях.

Такие действия марионеток Кремля нарушают международные законы, которые запрещают привлекать детей к вооруженным конфликтам.

Денисова призвала ЮНИСЕФ и международные правозащитные организации отреагировать на принудительный призыв украинских детей на оккупированных территориях.

К теме смотрите видео об "эвакуации" населения на Донбассе:

Полный текст публикации ОТГ "Восток" в фейсбуке:

В течение сегодняшних суток из разных источников поступает информация о насильственной мобилизации населения по всей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты забирают всех кто попадает в их поле зрения, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, людей преклонного возраста и даже несовершеннолетних. Важно чтобы будущее пушечное мясо, а именно такое отношение оккупационных властей к гражданам, могло держать в руках оружие.

Возмущение вызывает и тот факт, что всем кто не желает оказаться в первых рядах "200-й бригады" угрожают реальными тюремными сроками. Людей останавливают на улицах специально созданные патрули. На всех пунктах выезда за пределы ОРДЛО всех мужчин забирают и отправляют в пункты военного сбора на специально подготовленных для этих целей военных автомобилях. Также были зафиксированы случаи когда людей заманивали под видом эвакуации.

Свое возмущение жители Донецкой и Луганской областей выражают в социальных сетях и призывают не подчиняться оккупационной власти.

В целом ситуация вызывает беспокойство, ведь цель таких действий очевидна. Российские оккупанты намерены, как и всегда, использовать простых людей в своих кровавых целях, и цена для них не имеет никакого значения.

Вместе с тем в римском уставе международного уголовного права есть четкое определение относительно этого. Принуждение граждан противной стороны к участию в военных действиях против их собственной страны, даже если они находились на службе противника до начала войны является военным преступлением.