Людям погрожують в'язницею

Мобілізацію усіх чоловіків окупанти розпочали 20 лютого. Спершу таку інформацію розповсюдили у місцевих телеграм-каналах, а згодом – підтвердили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Російські окупанти забирають всіх хто потрапляє у їхнє поле зору, – людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх. Важливо, щоб майбутнє гарматне м'ясо – а саме таке ставлення окупаційної влади до громадян – могло тримати у руках зброю,

– розповіли в ОТУ "Схід".

Усім, хто відмовляється воювати за бойовиків, погрожують реальними тюремними термінами. Окупанти створили спеціальні патрулі, які зупиняють людей на вулицях. На всіх пунктах виїзду за межі окупованих територій затримують чоловіків та відправляють до пунктів військового збору.

Крім того, були зафіксовані випадки коли людей заманювали під виглядом евакуації.

Населення обурюється

Місцеві мешканці висловлюють своє обурення у соціальних мережах. Вони закликають один одного не підкорюватися російським найманцям.

Військові наголосили, що ситуація викликає занепокоєння, адже окупанти хочуть використати мирне населення у своїх жахливих цілях.

Денісова звернулася до правозахисників та ЮНІСЕФ

На ситуацію відреагувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона розповіла, що в окупаційних військових училищах курсантам віком 16 – 18 років віддали наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю у бойових діях.

Такі дії маріонеток Кремля порушують міжнародні закони, які забороняють залучати дітей до збройних конфліктів.

Денісова закликала ЮНІСЕФ та міжнародні правозахисні організації відреагувати на примусовий призов українських дітей на окупованих територіях.

До теми дивіться відео про "евакуацію" населення на Донбасі:

Повний текст публікації ОТУ "Схід" у фейсбуці:

Протягом сьогоднішньої доби з різних джерел надходить інформація щодо насильницької мобілізації населення по всій тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти забирають всіх хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх. Важливо щоб майбутнє гарматне м'ясо, а саме таке ставлення окупаційної влади до громадян, могло тримати у руках зброю.

Обурення викликає й той факт, що всім хто не бажає опинитися у перших рядах "200-ї бригади" погрожують реальними тюремними строками. Людей зупиняють на вулицях спеціально створенні патрулі. На всіх пунктах виїзду за межі ОРДЛО всіх чоловіків забирають та відправляють до пунктів військового збору на спеціально підготовлених для цих цілей військових автомобілях. Також були зафіксовані випадки коли людей заманювали під виглядом евакуації.

Своє обурення жителі Донеччини та Луганщини висловлюють у соціальних мережах та закликають не підкорюватися окупаційній владі.

В цілому ситуація викликає занепокоєння, адже мета таких дій очевидна. Російські окупанти мають намір, як і завжди, використати простих людей у своїх кривавих цілях, і ціна для них немає жодного значення.

Разом з тим у Римському статуті міжнародного кримінального права є чітке визначення щодо цього. Примус громадян протилежної сторони до участі у військових діях проти їхньої власної країни, навіть якщо вони перебували на службі супротивника до початку війни є воєнним злочином.