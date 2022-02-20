У 50 з 53 випадків окупанти використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок атак один український захисник зазнав поранення. Зараз він у лікарні, його стан оцінюють як задовільний.
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Де атакували бойовики
Російські окупанти відкривали вогонь у десятках напрямків. Зокрема під обстріли потрапили наступні населені пункти:
- Луганське (5 разів);
- Красногорівка (4 рази);
- Авдіївка (тричі);
- Старогнатівка (тричі);
- Опитне (тричі);
- Новогнатівка (тричі);
- Новотошківське (тричі);
- Гранітне (двічі);
- Піски (двічі);
- Щастя (двічі);
- Світлодарськ (двічі);
- Південне (двічі);
- Калинове (двічі);
- Артема;
- Тарамчук;
- Старомихайлівка;
- Золоте;
- Новотроїцьке;
- Троїцьке;
- Причепилівка;
- Павлопіль;
- Болотне;
- Кримське;
- Лопаскіне;
- Новогригорівка;
- Трудівське;
- Мар'їнка;
- Миколаївка;
- Новозванівка;
- Богданівка.
Під час атаки поблизу Щастя бойовики підірвали автомобіль Спеціального центру контролю й координації.
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