Окупанти поширюють фейки про те, що Україна збирається йти в "наступ". Людей залякують, дезінформують і оголосили так звану "мобілізацію" для чоловіків.
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Забирають на вулиці і саджають в автобуси
У соцмережах поширюються відео та фото того, що відбувається в окупованому Луганську.
Пояснюють, що так звана "військова комендатура бойовиків" підходить до чоловіків просто на вулиці. Їх забирають і саджають в автобуси. Таке відбувається у кількох частинах міста, зокрема, й у центрі.
Що відомо про "мобілізацію" від бойовиків
- Проросійські бойовики на окупованому Донбасі оголосили "мобілізацію" для чоловіків від 18 до 55 років. Окупанти також надсилають мешканцям ОРДЛО телефонні повідомлення про необхідність прибуття до військкоматів, інакше погрожують криміналом.
- Ватажки бойовиків на Донбасі видали скандальний указ, яким дозволили забирати у мирних мешканців автомобілі та майно. Все це мають використати на потреби "оборони".
- До того ж вони оголосили загальну "евакуацію" для людей. Їх почали вивозити у Ростовську область Росії, залякуючи "наступом" України.
"Евакуація" на окупованому Донбасі: дивіться відео