Боевики распространяют фейки о том, что Украина собирается идти в "наступление". Людей запугивают, дезинформируют и объявили так называемую "мобилизацию" для мужчин.

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Забирают на улице и сажают в автобусы

В соцсетях распространяются видео и фото происходящего в оккупированном Луганске.

Объясняют, что так называемая военная комендатура боевиков подходит к мужчинам прямо на улице. Их забирают и сажают в автобусы. Такое происходит в нескольких частях города, в том числе и в центре.

Что известно о "мобилизации" от боевиков

Наемники на оккупированном Донбассе объявили "мобилизацию" для мужчин от 18 до 55 лет. Оккупанты также посылают жителям ОРДЛО телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, иначе угрожают криминалом.

Предводители боевиков на Донбассе издали скандальный указ, которым позволили забирать у мирных жителей автомобили и имущество. Все это должно использоваться на нужды "обороны".

К тому же, они объявили всеобщую "эвакуацию" для людей. Их начали вывозить в Ростовскую область России, запугивая "наступлением" Украины.

"Эвакуация" на оккупированном Донбассе: смотрите видео