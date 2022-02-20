В 50 из 53 случаев оккупанты использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате атак один украинский защитник получил ранение. Сейчас он в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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Где атаковали боевики
Российские оккупанты открывали огонь в десятках направлений. В частности, под обстрелы попали следующие населенные пункты:
- Луганское (5 раз);
- Красногоровка (4 раза);
- Авдеевка (трижды);
- Старогнатовка (трижды);
- Опросное (трижды);
- Новогнатовка (трижды);
- Новотошкивское (трижды);
- Гранитное (дважды);
- Пески (дважды);
- Счастье (дважды);
- Светлодарск (дважды);
- Южное (дважды);
- Калиновое (дважды);
- Артема;
- Торомчук;
- Старомихайловка;
- Золотое;
- Новотроицкое;
- Троицкое;
- Причепиловка;
- Павлополь;
- Болотное;
- Крымское;
- Лопаскино;
- Новогригоровка;
- Трудовское;
- Марьинка;
- Николаевка;
- Новозвановка;
- Бородянка.
Во время атаки вблизи Счастья боевики взорвали автомобиль Специального центра контроля и координации.
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