В 50 из 53 случаев оккупанты использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате атак один украинский защитник получил ранение. Сейчас он в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Где атаковали боевики

Российские оккупанты открывали огонь в десятках направлений. В частности, под обстрелы попали следующие населенные пункты:

  • Луганское (5 раз);
  • Красногоровка (4 раза);
  • Авдеевка (трижды);
  • Старогнатовка (трижды);
  • Опросное (трижды);
  • Новогнатовка (трижды);
  • Новотошкивское (трижды);
  • Гранитное (дважды);
  • Пески (дважды);
  • Счастье (дважды);
  • Светлодарск (дважды);
  • Южное (дважды);
  • Калиновое (дважды);
  • Артема;
  • Торомчук;
  • Старомихайловка;
  • Золотое;
  • Новотроицкое;
  • Троицкое;
  • Причепиловка;
  • Павлополь;
  • Болотное;
  • Крымское;
  • Лопаскино;
  • Новогригоровка;
  • Трудовское;
  • Марьинка;
  • Николаевка;
  • Новозвановка;
  • Бородянка.

Во время атаки вблизи Счастья боевики взорвали автомобиль Специального центра контроля и координации.

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  • Совместные военные учения России и Беларуси, под предлогом которых Кремль стягивал к нашим границам, должны завершиться 20 февраля. Однако Александр Лукашенко и Владимир Путин решили продолжить их из-за "угрозы на границах".
  • Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Донбассе якобы максимально напряженная, поэтому, по его словам, "малейшая искра может вызвать непоправимые последствия для Украины".
  • Воронежская область, куда оккупанты свозят людей, объявила режим чрезвычайной ситуации.
  • Боевики в Луганске прямо с улиц забирают мужчин под предлогом "мобилизации".
  • Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Путиным. Стороны договорились о срочном проведении заседания ТКХ.

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