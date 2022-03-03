Артиллеристы ООС наносят мощное огневое поражение, уничтожая колонны и скопления русских оккупационных войск.

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"Украинская артиллерия работает как всегда четко, точно и максимально эффективно", – сообщили в ВСУ.

Смотрите видео, как украинская артиллерия бьет по врагам:



Добавим, что в Украине продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. Однако ВСУ мужественно уничтожают вражескую технику и оккупантов. Так ранее Вооруженные Силы сбили российских вертолет после боя в небе над селом Бабинцы на Киевщине.

А за 3 марта ВСУ уже успели сбить два вражеских самолета:

Сбили очередной вражеский самолет – российский СУ-30 над Ирпенем, что удалось сделать благодаря комплексу ПВО.

А в Донецкой области украинская система ПВО сбила российский бомбардировщик Су-34 , это произошло возле города Волноваха.