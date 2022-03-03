Артилеристи ООС наносять потужне вогневе ураження, знищуючи колони та скупчення російських окупаційних військ.

До теми "Геть додому": сміливі мешканці Приморська витіснили мирним мітингом окупантів

"Українська артилерія працює як завжди чітко, точно і максимально ефективно", – повідомили в ЗСУ.

Дивіться відео, як українська артилерія б’є по ворогах:



Додамо, що в Україні продовжує тривати повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Проте ЗСУ мужньо знищують ворожу техніку та окупантів. Так, раніше Збройні Сили збили російських вертоліт після бою у небі над селом Бабинці на Київщині.

А за 3 березня ЗСУ вже встигли збити два ворожих літаки:

Збили черговий ворожий літак – російський СУ-30 над Ірпенем, це вдалося зробити завдяки комплексу ППО.

А на Донечині українська система ППО збила російський бомбардувальник Су-34, це сталось біля міста Волноваха.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!