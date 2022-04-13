Россияне активно наступают на позиции ВСУ в зоне ООС. В течение 13 апреля они совершили 8 попыток прорыва.
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Враг отбит и нанесен урон
Мастерские воины ВСУ сумели отразить все атаки российских оккупантов. Также враг понес очередные потери.
Наши защитники уничтожили один танк, 4 бронированные машины и 6 автомобилей. Также удалось уничтожить одну из артиллерийских систем врага.
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