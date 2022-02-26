Это направление считается приоритетным для страны-агрессора. Об этом во время брифинга утром 26 февраля сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует 24 канал.
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Оккупанты хотели там закрепиться, но нет ни намека на то, что им это удалось. И им это не удастся,
– подчеркнул чиновник.
Он также отметил, что в Киеве и его окрестностях ситуация контролируется Вооруженными силами Украины. Михаил Подоляк добавил, что захватчики не имеют никакого оперативно-тактического преимущества.
По его словам, это означает, что наше государство не просто выстояло, а побеждает в войне.
Михаил Подоляк дал брифинг: смотрите видео