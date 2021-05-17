Поскольку Президент не может уволить Кличко с должности главы КГГА и назначить нового по закону, Банковая попытается отстранить его через решение СНБО.

Эксперт Юрий Романенко спрогнозировал следующие шаги Офиса Президента в спецоперации против Виталия Кличко на своей странице в фейсбук.

"Всю неделю до пятницы – будут продолжать кошмарить все возможные подразделения мэрии и вручать "підозри" налево, и направо. Вероятно, попробуют вручить підозру и главе исполкома партии УДАР Артуру Палатному. Юридическая сторона дела мало интересует, в сериальном мышлении Банковой главное – картинка. После такой артподготовки в пятницу будет проведено заседание РНБО, на котором примут решение "временно отстранить Кличка с главы КМДА из-за конфликта интереса, чтобы не мешал следствию", – написал Романенка.

После решения СНБО Зеленский выдаст указ об увольнении Кличко и назначит заместителем Алексея Кулебу – ставленника главы ОП Ермака.

После РНБО Зеленский выдает Указ об отстранении Кличко. Расчет на то, что временно исполнять обязанности будет один из первых замов Виталия Кличка – Алексей Кулеба. Как вы уже догадались – это представитель партии Слуга Народа, ставленник Ермака,

– считает эксперт.

Романенко напомнил, что по закону Президент может назначит главой КГГА только человека, которого киевляне избрали мэром столицы.

"Назначить своего главу КМДА Банковая не может по закону. Целых три решения Конституционного суда (от 6 июля 1999-го года, от 25 декабря 2003 года и от 3 октября 2005-го) прямо говорят, что президент имеет право назначить главой КМДА исключительно избранного киевлянами городского голову. Поэтому Банковая, чтобы не утонуть в юридической войне, попробует оформить "захват" Киева через временно исполняющего главы КМДА. Иными словами, раз по закону Кличко снять с главы КГГА нельзя, попытаются снять через СНБО", – подытожил эксперт.

Ранее Виталий Кличко призвал Банковую прекратить незаконные действия, ведь этот "сериальчик" вредит международному имиджу Украины.