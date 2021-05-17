Оскільки Президент не може звільнити Кличка з посади голови КМДА і призначити нового згідно із законом, Банкова спробує відсторонити його через рішення РНБО.

Експерт Юрій Романенко спрогнозував наступні кроки Офісу Президента в спецоперації проти Віталія Кличка на своїй сторінці в фейсбук.

"Весь тиждень до п'ятниці – будуть продовжувати кошмарити всі можливі підрозділи мерії і вручати "підозрі" наліво і направо. Ймовірно, спробують вручити підозру і голові виконкому партії УДАР Артуру Палатному. Юридична сторона справи мало цікавить, в серіальному мисленні Банкової головне – картинка. Після такої артпідготовки в п'ятницю буде проведено засідання РНБО, на якому ухвалять рішення "тимчасово відсторонити Кличка з голови КМДА через конфлікт інтересів, щоб не заважав слідству", – написав Романенка.

Після рішення РНБО Зеленський видасть указ про звільнення Кличка і призначить заступником Олексія Кулебу – ставленика глави ОП Єрмака.

Після РНБО Зеленський видає Указ про відсторонення Кличка. Розрахунок на те, що тимчасово виконувати обов'язки буде один з перших заступників Віталія Кличка – Олексій Кулеба. Як ви вже здогадалися – це представник партії "Слуга Народу", ставленик Єрмака,

– вважає експерт.

Романенко нагадав, що за законом Президент може призначити главою КМДА тільки людину, яку кияни обрали мером столиці.

"Призначити свого главу КМДА Банкова не може за законом. Цілих три рішення Конституційного суду (від 6 липня 1999 року, від 25 грудня 2003 року і від 3 жовтня 2005-го) прямо говорять, що президент має право призначити главою КМДА виключно обраного киянами міського голову. Тому Банкова, щоб не потонути в юридичній війні, спробує оформити "захоплення" Києва через тимчасово виконуючого голови КМДА. Іншими словами, раз по закону Кличка зняти з голови КМДА не можна, спробують зняти через РНБО", – підсумував експерт.

Раніше Віталій Кличко закликав Банкову припинити незаконні дії, адже цей "серіальчік" шкодить міжнародному іміджу України.