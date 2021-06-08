Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу. Он отметил, что правки, согласованные с американской стороной, являются абсолютно адекватными.

Больше об этом У Зеленского исправили заявление относительно слов Байдена об Украине и НАТО

Комментируя ситуацию, Подоляк попросил "не искать что-то темное там, где светло". Он подчеркнул, что разговор между Зеленским и Байденом был предметный и с вполне конкретными определениями.

Почему случилась ошибка

Чтобы лучше понять, как могла произойти эта ошибка, нужно понять алгоритм действий после международных разговоров. Подоляк заметил, что после телефонного разговора делают первичный стейтмент, то есть отчет.

Первичный стейтмент, естественно, делался, исходя из общей атмосферы разговора президентов и устных формулировок. В том числе и формулировок относительно дальнейшего возможного вступления нашей страны в НАТО,

– сказал Подоляк.

Однако, по словам советника главы ОП, чуть позже начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок.

"На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко", – подытожил он.

Актуально Слова не важные, важные поступки, – Зеленский подытожил разговор с Байденом

Напоследок политик заявил, что важно все же перейти от слов к конкретным действиям. Потому что действия для Украины – это абсолютно точное понимание дат, логистики, итоговых процедур.

Подробнее об инциденте