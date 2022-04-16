За неделю новые санкции одобрили ряд стран. Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак.
Кстати Из-за новых санкций Россия будет терять 1 миллиард долларов ежедневно, – Устенко
Результаты за неделю
- Канада наложила санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора.
- Япония тоже ввела новые антироссийские санкции. Под них попали дочери Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, супруга и дочь главы Сергея Лаврова, а также 385 депутатов госдумы, Альфа-Банк, Сбербанк и оборонные предприятия. Всего – 28 организаций.
- Великобритания внесла под ограничения 206 физических и юридических лиц. Туда попал и Медведчук, а также Владимир Евтушенков, Владимир Якунин и другие.
- Швейцария одобрила последний пакет санкций ЕС против России и Белоруссии.
- Австралия ввела санкции против "Газпрома" и "Транснефти". В перечне ограничений оказались 13 компаний.
- Польша ввела эмбарго на импорт российского угля.
Важно, что ЕС готов к нефтяному эмбарго. После 24 апреля это начнут обсуждать. Рассматривают эмбарго на танкерную и трубопроводную нефть.
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