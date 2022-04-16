За тиждень нові санкції схвалила низка країн. Про це розповів глава ОП Андрій Єрмак.

До речі Через нові санкції Росія втрачатиме 1 мільярд доларів щодня, – Устенко

Результати за тиждень

  • Канада наклала санкції на 33 підприємства російського оборонного сектора.
  • Японія теж ввела нові антиросійські санкції. Під них потрапили доньки Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та донька глави Сергія Лаврова, а також 385 депутатів держдуми, Альфа-Банк, Сбєрбанк та оборонні підприємства. Загалом - 28 організацій.
  • Велика Британія внесла під обмеження 206 фізичних та юридичних осіб. Туди потрапив і Медведчук, а також Володимир Євтушенков, Володимир Якунін та інші.
  • Швейцарія схвалила останній пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.
  • Австралія запровадила санкції проти "Газпрому" та "Транснєфті". У переліку обмежень опинились 13 компаній.
  • Польща запровадила ембарго на імпорт російського вугілля.

Важливо, що ЄС готовий до нафтового ембарго. Після 24 квітня це почнуть обговорювати. Розглядають ембарго на танкерну та трубопровідну нафту.

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