Также лидеры стран рассмотрели усиление санкционного давления на Россию, чтобы она все-таки прекратила агрессию против нашего государства.

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Кроме этого, Владимир Зеленский поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в частности, пожарные машины для ГСЧС, которые помогут Украине лучше исправлять последствия полномасштабной кровавой войны, которую развязала Россия.

Владимир Зеленский поблагодарил Карла Нехаммера за визит в Украину в это сложное время. Он отметил его стремление увидеть всю правду своими глазами, в частности Бучу.

Это прекрасный сигнал, что лидеры европейских государств пусть пока не все, но начинают приезжать в Украину, поддерживая нас не только на словах. Сами видят, что здесь происходит и каковы последствия вторжения России, совершившие русские военные. Это для нас очень важно.

– сказал президент Украины.

Президент подчеркнул, что канцлер Австрии понимает нашу ситуацию и последствия восьмилетней войны России против Украины.

Что рассказал Нехаммер:

Канцлер Карл Нехаммер отметил, что его страна полностью поддерживает санкции против России, которые ввел ЕС и планирует усиливать санкционную политику в рамках союза, пока война не прекратится.

Он заявил, что Австрия поддерживает Украину по всем необходимым вопросам.

Его страна продолжит оказывать помощь украинцам, которым пришлось покинуть родину из-за войны и приложить усилия для создания надежных гуманитарных коридоров, чтобы эвакуировать жителей Мариуполя.

Также Нехаммер подчеркнул, что к расследованию преступлений россиян в Буче следует привлечь представителей международной уголовной юстиции.

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