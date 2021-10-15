Из начисленных средств спикер уплатил налоги. Эту информацию предоставили в Офисе Президента на запрос журналистов 24 канала.
К теме Без премий и надбавок: какую зарплату получил Зеленский за сентябрь
Известна зарплата Никифорова в сентябре 2021 года
В сентябре 2021 года Сергею Никифорову начислили зарплату в общем размере 50 941, 00 гривны, в том числе должностной оклад – 17 300, 82 гривны,
– сообщили в ОП.
С начисленной зарплаты Никифоров уплатил налоги и сборы в сумме 9 933, 50 гривны.
Зарплата представителя Президента Украины / запрос 24 канала
Коротко о зарплатах политиков и чиновников в сентябре 2021 года
- В сентябре 2021 года Владимир Зеленский получил 28 тысяч гривен зарплаты. Никаких надбавок или премий в этом месяце главе государства не начислили. Кроме того, 5460 гривен Зеленский отдал на налоги.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова в сентябре получила 104 845 гривен. Должностной оклад должностного лица составляет 70 720 гривен. Однако она еще получила надбавки за выслугу лет и работу в условиях режимных ограничений.
- В сентябре тогда еще первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук заработал 63 957 гривен, уже экс-председатель Рады Дмитрий Разумков – 54 497, вторая заместительница председателя верховной Рады Елена Кондратюк – 53 820 гривен.
- Глава СБУ Иван Баканов в сентябре 2021 года получил более 111 тысяч гривен зарплаты.