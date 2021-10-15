Из начисленных средств спикер уплатил налоги. Эту информацию предоставили в Офисе Президента на запрос журналистов 24 канала.

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Известна зарплата Никифорова в сентябре 2021 года

В сентябре 2021 года Сергею Никифорову начислили зарплату в общем размере 50 941, 00 гривны, в том числе должностной оклад – 17 300, 82 гривны,

– сообщили в ОП.

С начисленной зарплаты Никифоров уплатил налоги и сборы в сумме 9 933, 50 гривны.



Зарплата представителя Президента Украины / запрос 24 канала

Коротко о зарплатах политиков и чиновников в сентябре 2021 года