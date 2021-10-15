З нарахованих коштів речник сплатив податки. Цю інформацію надали в Офісі Президента на запит журналістів 24 каналу.
До теми Без премій і надбавок: яку зарплату отримав Зеленський за вересень
Відома зарплата Никифорова у вересні 2021 року
У вересні 2021 року Сергію Никифорову нарахували зарплату в загальному розмірі 50 941, 00 гривні, у тому числі посадовий оклад – 17 300, 82 гривні,
– повідомили в ОП.
З нарахованої зарплати Никифоров сплатив податки та збори в сумі 9 933, 50 гривні.
Зарплата речника Президента України / Запит 24 каналу
Коротко про зарплати політиків та посадовців у вересні 2021 року
- У вересні 2021 року Володимир Зеленський отримав 28 тисяч гривень зарплати. Ніяких надбавок чи премій цього місяця главі держави не нарахували. Крім того, 5460 гривень Зеленський віддав на податки.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова у вересні отримала 104 845 гривень. Посадовий оклад посадовиці становить 70 720 гривень. Однак вона ще отримала надбавки за вислугу років та роботу в умовах режимних обмежень.
- У вересні тоді ще перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заробив 63 957 гривень, вже ексголова Ради Дмитро Разумков – 54 497, друга заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 53 820 гривень.
- Глава СБУ Іван Баканов у вересні 2021 року отримав понад 111 тисяч гривень зарплатні.