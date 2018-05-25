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Опальная помощница нардепа продемонстрировала неприличие в Раде

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Валерия Егорова
Валерия Егорова / Соцсети

Недавно в кулуарах Верховной Рады скандальная помощница нардепа от "Радикальной партии" Сергея Скуратовского – Валерия Егорова – отличилась неприличным жестом. Произошло это, когда ее снимал фотограф Ян Доброносов.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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Как подчеркнул художник, такая реакция девушки на фото является очень странной.

Сама же Егорова в соцсети назвала Доброносова "жалкой пародией на фотографа". По ее убеждению, тот якобы пытался сфотографировать судебный иск в ее руках, пишет "Обозреватель".

 

Егорова, скандал, Радикальная партия, Верховная Рада, Доброносов

Также она оставила гневный комментарий под сообщением фотографа.

"Ахахаха, потому что не**й фотографировать на крысу и заглядывать в чужие телефоны с желанием, что-то интересное там увидеть и по-тихому снять. Фотографируйте депутатов и то, как они работают, а не других журналистов. Давно хотела попозировать таким лохам как ты", – подчеркнула опальная помощница одного из "радикалов".

Егорова, скандал, Радикальная партия, Верховная Рада, Доброносов

Не осталась в стороне скандала и другая девушка на фото – Юлия Махмуди.

"Ты что вообще о**ел? Фото полистай и посмотри, что я иски в суд готовлю", – написала она.

Махмуди, Егорова, скандал, Радикальная партия, Верховная Рада, Доброносов

Напомним, летом 2017 подобный жест в Раде продемонстрировала Надежда Савченко. Как впоследствии объяснила политик, адресовала она это премьеру Владимиру Гройсману.

Теги: Новости Украины Скандал журналисты Радикальна партія Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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