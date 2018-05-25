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Опальна помічниця нардепа продемонструвала непристойності у Раді

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Валерія Єгорова
Валерія Єгорова / Соцмережі

Нещодавно у кулуарах Верховної Ради скандальниця помічниця нардепа від "Радикальної партії" Сергія Скуратовського – Валерія Єгорова відзначилася непристойним жестом. Сталося це, коли знімкував фотограф Ян Доброносов.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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Як підкреслив митець, , така реакція дівчини на фото є дуже дивною.

Сама ж Єгорова у соцмережі назвала Доброносова "жалюгідною пародією на фотографа". На її переконання, той нібито намагався сфотографувати судовий позов в її руках, пише "Обозреватель". 

Єгорова, скандал, Радикальна партія, Верховна Рада, Доброносов

Також вона залишила гнівний коментар під повідомленням фотографа.

"Ахахаха, бо не**й фотографувати на крису та заглядати в чужі телефони з бажанням, щось цікаве там побачити та по-тихому зняти. Фотографуйте депутатів і те, як вони працюють, а не інших журналістів. Давно хотіла попозувати таким лохам як ти", – підкреслила опальна помічниця одного із «радикалів».

Єгорова, скандал, Радикальна партія, Верховна Рада, Доброносов

Не залишилась осторонь скандалу і інша дівчина на фото – Юлія Махмуді.

"Ти що взагалі о**їв? Фотки погортай і подивися, що я позови до суду готую", – написала вона.

Махмуді, Єгорова, скандал, Радикальна партія, Верховна Рада, Доброносов

Нагадаємо, улітку 2017 року подібний жест у Раді продемонструвала Надія Савченко. Як згодом пояснила політикиня, адресувала вона це прем'єру Володимиру Гройсману. 

Теги: Новини України Скандал журналісти Радикальна партія Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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