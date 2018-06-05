Опальный Мосичук устроил драку с депутатом от "Свободы" в Тернопольском облсовете: видео

5 июня в ходе пленарного заседания Тернопольского областного совета произошла стычка с участием народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и представителей "Свободы".

Об этом сообщает местное издание "Доба".

Читайте также: Мосийчуку сделали операцию: вытащили пулю из ноги

По информации издания, на заседании депутаты начали спорить о вынесении на первоочередное рассмотрение вопроса о создании Билецкой ОТГ.

Так, депутат облсовета от "Свободы" Богдан Бутковский отметил, что заседание нужно проводить по закону и прежде всего, принять повестку дня. На это парламентарий Игорь Мосийчук сказал, что не нужно задерживать людей, то есть рассмотреть вопрос Билецкой общины вне очереди, так как в зале заседания собралось немало народа.

В итоге "свободовец" бранью попросил "регионала" соблюдать порядок, взамен тот в ответ замахнулся палкой. Следовательно, между политиками началась драка.

Виедо столкновения с участием Мосийчука и "свободовцев" в Тернопольском облсовете

К слову, как рассказал глава фракции "Свободы" в Тернопольском облсовете Олег Сиротюк в комментарии изданию "Вголос", в сессионном зале находились вооруженные люди без полицейской формы, которых Мосийчук назвал своими охранниками из спецподразделения "Альфа".

"В сессионном зале было много охраны, УГО, вооруженных представителей "Альфы", которые защищали Мосийчука неизвестно от кого. Было много людей спортивной внешности, которые оскорбляли наших женщин-депутатов. К сожалению, было и много жителей населенных пунктов Тернопольской области, которых просто держат в заблуждении. Больше всего удивляет, что сюда прибыл нардеп Мосийчук. Прибыв в день, когда ВРУ рассматривает вопрос о создании Антикоррупционного суда", – подчеркнул он.

Читайте также: Два народные депутаты подрались после эфира на одном из каналов: фото и видео

Также Сиротюк отметил, что Мосийчук подходил к месту, где располагается фракция "Свобода", и поиздевался над их партийной символикой, и получил резкий адекватный ответ.

Добавим, что сам Мосийчук уже подтвердил на своей странице в Facebook, что он присутствовал на сессии, правда, информация о вооруженной охране, по его убеждению, не соответствует действительности.

Напомним, недавно в Дрогобыче Львовской области мэр города Тарас Кучма кулаком ударил активиста во время встречи.