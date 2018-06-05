Опальний Мосічук влаштував бійку з депутатом від "Свободи" у Тернопільській облраді: відео

5 червня у під час пленарного засідання Тернопільскої обласної ради сталася сутичка за участю народного депутата від "Радикальної партії" Ігора Мосійчука та представників "Свободи".

Про це повідомляє місцеве видання "Доба".

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За інформацією видання, під час засідання депутати почали сперечатися щодо винесення на першочерговий розгляд питання про створення Білецької ОТГ.

Так, депутат облради від "Свободи" Богдан Бутковський зауважив, що засідання потрібно проводити за законом і перш за все, ухвалити порядок денний. На це парламентар Ігор Мосійчук сказав, що не потрібно затримувати людей, тобто розглянути питання Білецької громади позачергово, оскільки в залі засідання зібралося чимало народу.

У підсумку "свободівець" лайкою попросив "регіонала" дотримуватися порядку, натомість той у відповідь замахнувся палицею. Відтак, між політиками зчинилася бійка.

Відео сутички за участю Мосійчука та "свободівців" у Тернопільській облрді

До слова, як розповів очільник фракції "Свободи" у Тернопільській облраді Олег Сиротюк у коментарі виданню "Вголос", у сесійній залі перебували озброєні люди без поліцейської форми, яких Мосійчук назвав своїми охоронцями зі спецпідрозділу "Альфа".

"У сесійній залі було багато охорони, УДО, озброєних представників "Альфи", які захищали Мосійчука невідомо від кого. Було багато людей спортивної зовнішності, які ображали наших жінок-депутаток. На жаль, було і багато жителів населених пунктів Тернопільської області, яких просто тримають в омані. Найбільше дивує, що сюди прибув нардеп Мосійчук. Прибув у день, коли ВРУ розглядає питання щодо утворення Антикорупційного суду", – підкреслив він.

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Також Сиротюк зазначив, що Мосійчук підходив до місця, де розташовується фракція "Свобода", і познущався з їхньою партійної символіки, і отримав різку адекватну відповідь.

Додамо, що сам Мосійчук уже підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що він був присутнім на сесії, щоправда, інформація про озброєну охорону, на його переконання, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, нещодавно у Дрогобичі на Львівщині мер міста Тарас Кучма кулаком ударив активіста під час зустрічі.