Опальный Шуфрич хочет изменить гимн Украины

Народный депутат Нестор Шуфрич хочет немного изменить начало гимна Украины. По его словам, в результате таких трансформаций гимн получит более позитивный посыл.

Такое заявление политик сделал в эфире телеканала News One.

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В частности, он напомнил, что в свое время предлагал немного изменить начало гимна Украины, но его за это раскритиковали.

"В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может сделаем еще одну: вместо "Ще не вмерла України і слава, і воля", может, напишем: "Буде вічно Україна, її слава і воля", — подчеркивает парламентарий.

Как пояснил он, если поменять первые слова гимна, то он будет иметь более позитивный посыл.

"Я бы предположил возможность изменения первых слов. Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли", — добавил Шуфрич.

Кроме того, народный избранник выступил против смены цветов флага Украины.

"Я категорически против замены национальных цветов. Я считаю, что они уже сложились исторически. Из уважения к депутатам первого созыва и к нашей истории, я считаю, что это уже недопустимо", – резюмировал бывший член "Партии регионов".

Напомним, в начале мая 2017 года Нестор Шуфрич выступил с инициативой отменить запрет "георгиевской ленточки" в Украине.