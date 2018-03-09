Опальний Шуфрич хоче змінити гімн України

Народний депутат Нестор Шуфрич хоче трохи змінити початок гімну України. За його словами, внаслідок таких трансформацій славень отримає більш позитивний посил.

Таку заяву політик зробив у ефірі телеканалу News One.

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Зокрема, він нагадав, що свого часу пропонував трохи змінити початок гімну України, але його за це розкритикували.

"У тексті гімну вже є одна правка. І я кажу колегам, може зробимо ще одну: замість "Ще не вмерла України і слава, і воля", може, напишемо: "Буде вічно Україна, її слава і воля", — підкреслює парламентар.

Як пояснив він, якщо змінити перші слова гімну, то він буде мати більш позитивний посил.

"Я б припустив можливість зміни перших слів. Ми повинні бути запрограмованими на життя. На життя, а не на те, що ще не вмерли", — додав Шуфрич.

Крім того, народний обранець виступив проти зміни кольорів прапора України.

"Я — категорично проти заміни національних кольорів. Я вважаю, що вони вже склалися історично. З поваги до депутатів першого скликання та до нашої історії, я вважаю, що це вже неприпустимо", - резюмував колишній член "Партії регіонів".

Нагадаємо, на початку травня 2017 року Нестор Шуфрич виступив із ініціативою скасувати заборону "георгіївської стрічки" в Україні.