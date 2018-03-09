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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Опальний Шуфрич хоче змінити гімн України

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Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич / "Главком"

Народний депутат Нестор Шуфрич хоче трохи змінити початок гімну України. За його словами, внаслідок таких трансформацій славень отримає більш позитивний посил.

Таку заяву політик зробив у ефірі телеканалу News One.

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Зокрема, він нагадав, що свого часу пропонував трохи змінити початок гімну України, але його за це розкритикували.

"У тексті гімну вже є одна правка. І я кажу колегам, може зробимо ще одну: замість "Ще не вмерла України і слава, і воля", може, напишемо: "Буде вічно Україна, її слава і воля", — підкреслює парламентар.

Як пояснив він, якщо змінити перші слова гімну, то він буде мати більш позитивний посил.

"Я б припустив можливість зміни перших слів. Ми повинні бути запрограмованими на життя. На життя, а не на те, що ще не вмерли", — додав Шуфрич.

Крім того, народний обранець виступив проти зміни кольорів прапора України.

"Я — категорично проти заміни національних кольорів. Я вважаю, що вони вже склалися історично. З поваги до депутатів першого скликання та до нашої історії, я вважаю, що це вже неприпустимо", - резюмував колишній член "Партії регіонів".

Нагадаємо, на початку травня 2017 року Нестор Шуфрич виступив із ініціативою скасувати заборону "георгіївської стрічки" в Україні.

Теги: Новини України Новини політики Нестор Шуфрич
Джерело: 24 Канал
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