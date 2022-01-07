Пресс-служба Агентства гражданской авиации Латвии подчеркнула, что протесты на территории Казахстана происходят с применением огнестрельного оружия. Кроме того, фиксируют эскалацию противостояния.
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Это создает высокую угрозу безопасности для гражданских самолетов, следующих в аэропорты Казахстана.
Агентство посоветовало авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Казахстана и оценить возможность использования воздушного пространства Казахстана для полетов в другие аэропорты назначения,
– говорится в сообщении.
Токаев приказал силовикам стрелять
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам открывать огонь по митингующим.
- Политик отметился циничным заявлением, что силовикам вроде бы приходится бороться "с местными и иностранными бандитами".
- Токаев подчеркнул: "Их надо уничтожить, и это сделают в ближайшее время".
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