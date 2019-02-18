Опасное детство: сколько агрессивных подростков наказала полиция

Детская агрессия – проблема, с которой неспособны самостоятельно справиться много родителей. Кто-то пытается ее решить, обратившись к психологам, другие – пускают все на произвол судьбы. Таких детей боятся сверстники и хорошо знают полицейские.

Какие методы борьбы с детской агрессией используют в полиции и против скольких малолетних правонарушителей в 2018 году было открыто уголовные производства – узнавала журналистка 24 канала.

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Профилактика прежде всего

История с избиением подростками взрослого мужчины в центре столицы наделала много шума. Общественность узнала об этом случае благодаря неравнодушным прохожим, которые заступились за мужчину, а потом выложили видео зверского избиения в социальную сеть. Подростков взялась перевоспитывать вся страна. Нашлись даже ребята, которые вычислили малолетних правонарушителей и заставили их отжиматься на снегу. Кто-то восхищался их поступком, кто-то убежден – наказывать за проступки должны лишь правоохранительные органы. Иначе такие методы перевоспитания имеют привкус самосуда. В полиции утверждают, что проводят профилактическую работу с детьми.

Превентивная работа осуществляется на основе партнерства и коммуникации с детской общиной, родительскими комитетами, педагогами, международными общественными организациями и другими органами государственной власти, которые защищают детей. С этой целью обеспечено партнерство полиции с 16 176 школами, где обучается 3,9 миллиона детей,

– рассказывает 24 канала директор Департамента коммуникаций, Ярослав Тракало.

Вовремя проведенная разъяснительная работа поможет избежать нарушений закона

Если подросток совершил преступление, которое не является уголовным правонарушением, тогда к административной ответственности привлекают взрослых. Это предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. Также полицейские с родителями и детьми проводят профилактические беседы, в отдельных случаях детей могут привлекать к прохождению коррекционных программ.

Наказать агрессора

Статистики по агрессивному поведению подростков Национальная полиция не ведет. В то же время, по официальной информации, в 2018 году дети совершили 5 665 уголовных правонарушений. Мало это или много – вопрос риторический: немало пострадавших не считает нужным обращаться в милицию для защиты своих прав, а статистика дает лишь официальные цифры. С одной стороны, сложно наказать несовершеннолетнего, с другой – полиция не спешит это делать. Правда, в полиции утверждают – в течение 2018 года дети совершили уголовных преступлений на 16,4% меньше, чем в 2017 году, когда эта цифра достигала 6 780. В частности, на 22% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений. Если в 2017 году их было 3 201 случай, то в 2018 году – 2 473. Уменьшилось и количество детей, причастных к совершению правонарушений – с 4 717 до 4 009.

Правда, все еще имеют место факты проявления агрессии, насилия и антисоциального поведения среди детей. Главной причиной и фактором, что способствует подобным проявлениям, кроме социальных, экономических и демографических факторов, есть недостатки в семейном воспитании, учитывая постоянные изменения в обществе и влияние технологий (интернет, мобильная связь). Противодействие проявлениям агрессии является общегосударственным приоритетом и возложена на все органы государственной власти, а также имеет целью привлечение общества к этим процессам,

– добавляет Ярослав Тракало.

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Избиение из-за самоутверждения

Психологи называют несколько причин подростковой агрессии: социальные – вызванные неуравновешенностью общества, психологические – обусловлены возрастными особенностями. В переходном возрасте детям свойственно стремление к повышенной физической активности – порча имущества, pugnacity, стремление что-то разрушать и тому подобное.

Часто лидеры подростков удерживают этот статус с помощью насилия

Одной из причин такой агрессии психологи называют ухаживания. Иногда, именно светлое чувство может стать первопричиной агрессии. Нередко усилению агрессии способствует желание самоутверждаться. Если такое желание превалирует, тогда подростки будут активно демонстрировать свое агрессивное поведение и стремиться доминировать. В борьбе за это звание потенциальный лидер будет пытаться жестко принуждать к повиновению других. Обычно, подростковый лидер удерживает статус с помощью насилия. Поэтому психологи советуют как можно больше общаться с детьми и пытаться понять их проблемы.

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Дети как губка, каждый день впитывают все, что видят и слышат вокруг, и затем отдают увиденное в тот способ, который могут. Часто их отдача шокирует, однако виноваты не подростки, а те, кто им показал такую модель поведения.