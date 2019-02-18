18:06
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Небезпечне дитинство: скількох агресивних підлітків покарала поліція

      18 Читать новость на русском
      Страшні наслідки дитячої агресії
      Страшні наслідки дитячої агресії / З відкритих джерел

      Дитяча агресія – проблема, з якою нездатні самотужки впоратись багато батьків. Хтось намагається її вирішити, звернувшись до психологів, інші – пускають все напризволяще. Таких дітей бояться однолітки й добре знають поліцейські.

      Які методи боротьби з дитячою агресією використовують в поліції та проти скількох малолітніх правопорушників у 2018 році було відкрито кримінальні провадження – дізнавалась журналістка 24 каналу.

      Читайте також: Підліткам, які побили чоловіка у Києві, загрожує до 5 років тюрми

      Профілактика передовсім

      Історія з побиттям підлітками дорослого чоловіка в центрі столиці наробила багато галасу. Громадськість дізналась про цей випадок завдяки небайдужим перехожим, які заступились за чоловіка, а потім виклали відео звірячого побиття в соціальну мережу. Підлітків узялась перевиховувати вся країна. Знайшлись навіть хлопці, які вирахували малолітніх правопорушників і змусили їх віджиматись на снігу. Хтось захоплювався їхнім вчинком, хтось переконаний – карати за проступки повинні лише правоохоронні органи. Інакше такі методи перевиховання мають присмак самосуду. В поліції твердять, що проводять профілактичну роботу з дітьми.

      Превентивна робота здійснюється на основі партнерства та комунікації з дитячою громадою, батьківськими комітетами, освітянами, міжнародними громадськими організаціями та іншими органами державної влади, які захищають дітей. З цією метою забезпечено партнерство поліції з 16 176 школами, де навчається 3,9 мільйона дітей,
      – розповідає 24 каналу директор Департаменту комунікацій, Ярослав Тракало.

      діти, покарання, поліція
      Вчасно проведена розяснювальна робота допоможе уникнути порушень закону

      Якщо підліток вчинив злочин, який не є кримінальним правопорушенням, тоді до адміністративної відповідальності притягають дорослих. Це передбачено Кодексом про адміністративні правопорушення. Також поліціянти з батьками та дітьми проводять профілактичні бесіди, в окремих випадках дітей можуть залучати до проходження корекційних програм.

      Покарати агресора

      Статистики щодо агресивної поведінки підлітків Національна поліція не веде. Водночас, за офіційною інформацією, у 2018 році діти скоїли 5 665 кримінальних правопорушень. Мало це чи багато – питання риторичне: чимало постраждалих не вважає за потрібне звертатись до правоохоронців задля захисту своїх прав, а статистика дає лише офіційні цифри. З одного боку, складно покарати неповнолітнього, з іншого – поліція не поспішає це робити. Щоправда, в поліції твердять – протягом 2018 року діти скоїли кримінальних правопорушень на 16,4% менше, ніж у 2017 році, коли ця цифра сягала 6 780. Зокрема, на 22% зменшилась кількість тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Якщо у 2017 році їх було 3 201 випадок, то у 2018 році – 2 473. Зменшилась й кількість дітей, причетних до вчинення правопорушень – з 4 717 до 4 009.

      Щоправда, все ще мають місце факти прояву агресії, насильства та антисоціальної поведінки серед дітей. Головною причиною та фактором, що сприяє подібним проявам, окрім соціальних, економічних та демографічних чинників, є недоліки в сімейному вихованні, враховуючи постійні зміни в суспільстві та вплив технологій (інтернет, мобільний зв'язок). Протидія проявам агресії є загальнодержавним пріоритетом та покладена на всі органи державної влади, а також має на меті залучення суспільства до цих процесів,
      – додає Ярослав Тракало.

      Читайте також: Недитяча жорстокість: На Львівщині дівчата-підлітки сильно побили школярку

      Побиття через самоствердження

      Психологи називають кілька причин підліткової агресії: соціальні спричинені неврівноваженістю суспільства, психологічні – зумовлені віковими особливостями. В перехідному віці дітям властиве прагнення до підвищеної фізичної активності – псування майна, забіякуватість, прагнення щось руйнувати тощо.

      підлітки, побої, агресія
      Часто лідери підлітків утримують цей статус за допомогою насильства

      Однією з причин такої агресії психологи називають залицяння. Подекуди, саме світле почуття може стати першопричиною агресії. Нерідко посиленню агресії сприяє бажання самостверджуватись. Якщо таке бажання превалює, тоді підлітки будуть активно демонструвати свою агресивну поведінку й прагнутимуть домінувати. У боротьбі за це звання потенційний лідер буде намагатись жорстко примушувати до покори інших. Зазвичай, підлітковий лідер утримує статус за допомогою насильства. Тому психологи радять якомога більше спілкуватись з дітьми та намагатись зрозуміти їхні проблеми.

      Читайте також: Група підлітків знову побила дорослого чоловіка у Києві: деталі

      Діти як губка, щодень вбирають все, що бачать та чують навколо, і потім віддають побачене у той спосіб, який можуть. Часто їхня віддача шокує, проте винні в тому не підлітки, а ті, хто їм показав таку модель поведінки.

      blog_ava
      Українські військові взяли в полон окупанта
      сьогодні
      3918
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Публікації Кримінальні новини Статті Поліція Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Небезпечне дитинство: скількох агресивних підлітків покарала поліція
      сьогодні , 18:01 Небезпечне дитинство: скількох агресивних підлітків покарала поліція
      Ірина Поліщук 18
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      сьогодні , 16:28 Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      5654
      На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      сьогодні , 15:56 На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      844
      Чотирикімнатний пентхаус у Львові та квартира у столиці: нерухомість Дмитра Добродомова
      сьогодні , 17:30 Чотирикімнатний пентхаус у Львові та квартира у столиці: нерухомість Дмитра Добродомова
      Олена Кандяк 275
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук