Небезпечне дитинство: скількох агресивних підлітків покарала поліція

Дитяча агресія – проблема, з якою нездатні самотужки впоратись багато батьків. Хтось намагається її вирішити, звернувшись до психологів, інші – пускають все напризволяще. Таких дітей бояться однолітки й добре знають поліцейські.

Які методи боротьби з дитячою агресією використовують в поліції та проти скількох малолітніх правопорушників у 2018 році було відкрито кримінальні провадження – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Читайте також: Підліткам, які побили чоловіка у Києві, загрожує до 5 років тюрми

Профілактика передовсім

Історія з побиттям підлітками дорослого чоловіка в центрі столиці наробила багато галасу. Громадськість дізналась про цей випадок завдяки небайдужим перехожим, які заступились за чоловіка, а потім виклали відео звірячого побиття в соціальну мережу. Підлітків узялась перевиховувати вся країна. Знайшлись навіть хлопці, які вирахували малолітніх правопорушників і змусили їх віджиматись на снігу. Хтось захоплювався їхнім вчинком, хтось переконаний – карати за проступки повинні лише правоохоронні органи. Інакше такі методи перевиховання мають присмак самосуду. В поліції твердять, що проводять профілактичну роботу з дітьми.

Превентивна робота здійснюється на основі партнерства та комунікації з дитячою громадою, батьківськими комітетами, освітянами, міжнародними громадськими організаціями та іншими органами державної влади, які захищають дітей. З цією метою забезпечено партнерство поліції з 16 176 школами, де навчається 3,9 мільйона дітей,

– розповідає 24 каналу директор Департаменту комунікацій, Ярослав Тракало.



Вчасно проведена роз’яснювальна робота допоможе уникнути порушень закону

Якщо підліток вчинив злочин, який не є кримінальним правопорушенням, тоді до адміністративної відповідальності притягають дорослих. Це передбачено Кодексом про адміністративні правопорушення. Також поліціянти з батьками та дітьми проводять профілактичні бесіди, в окремих випадках дітей можуть залучати до проходження корекційних програм.

Покарати агресора

Статистики щодо агресивної поведінки підлітків Національна поліція не веде. Водночас, за офіційною інформацією, у 2018 році діти скоїли 5 665 кримінальних правопорушень. Мало це чи багато – питання риторичне: чимало постраждалих не вважає за потрібне звертатись до правоохоронців задля захисту своїх прав, а статистика дає лише офіційні цифри. З одного боку, складно покарати неповнолітнього, з іншого – поліція не поспішає це робити. Щоправда, в поліції твердять – протягом 2018 року діти скоїли кримінальних правопорушень на 16,4% менше, ніж у 2017 році, коли ця цифра сягала 6 780. Зокрема, на 22% зменшилась кількість тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Якщо у 2017 році їх було 3 201 випадок, то у 2018 році – 2 473. Зменшилась й кількість дітей, причетних до вчинення правопорушень – з 4 717 до 4 009.

Щоправда, все ще мають місце факти прояву агресії, насильства та антисоціальної поведінки серед дітей. Головною причиною та фактором, що сприяє подібним проявам, окрім соціальних, економічних та демографічних чинників, є недоліки в сімейному вихованні, враховуючи постійні зміни в суспільстві та вплив технологій (інтернет, мобільний зв'язок). Протидія проявам агресії є загальнодержавним пріоритетом та покладена на всі органи державної влади, а також має на меті залучення суспільства до цих процесів,

– додає Ярослав Тракало.

Побиття через самоствердження

Психологи називають кілька причин підліткової агресії: соціальні – спричинені неврівноваженістю суспільства, психологічні – зумовлені віковими особливостями. В перехідному віці дітям властиве прагнення до підвищеної фізичної активності – псування майна, забіякуватість, прагнення щось руйнувати тощо.



Часто лідери підлітків утримують цей статус за допомогою насильства

Однією з причин такої агресії психологи називають залицяння. Подекуди, саме світле почуття може стати першопричиною агресії. Нерідко посиленню агресії сприяє бажання самостверджуватись. Якщо таке бажання превалює, тоді підлітки будуть активно демонструвати свою агресивну поведінку й прагнутимуть домінувати. У боротьбі за це звання потенційний лідер буде намагатись жорстко примушувати до покори інших. Зазвичай, підлітковий лідер утримує статус за допомогою насильства. Тому психологи радять якомога більше спілкуватись з дітьми та намагатись зрозуміти їхні проблеми.

Читайте також: Група підлітків знову побила дорослого чоловіка у Києві: деталі

Діти як губка, щодень вбирають все, що бачать та чують навколо, і потім віддають побачене у той спосіб, який можуть. Часто їхня віддача шокує, проте винні в тому не підлітки, а ті, хто їм показав таку модель поведінки.