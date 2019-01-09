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      Опасное селфи: школьница выстрелила себе в лицо, пытаясь сделать фото с пистолетом

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      Школьница выстрелила себе в лицо, пытаясь сделать фото с пистолетом
      Школьница выстрелила себе в лицо, пытаясь сделать фото с пистолетом / Фото из открытых источников

      В России, в Московской области 13-летняя девочка делала селфи с пистолетом, в результате чего получила огнестрельное ранение лица.

      Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ в Московской области.

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      5 января 2019 года девочка находилась на втором этаже дачного дома и взяла травматический пистолет без ведома своего отца. Именно с ним она хотела сделать фото.

      В процессе фотографирования себя на камеру... по собственной неосторожности нажала на курок пистолета, тем самым случайно произвела выстрел в область своего лица,
      – говорится в сообщении.

      Вследствие выстрела из травматического оружия, подросток получил огнестрельное ранение и перелом нижней челюсти.

      В ходе проверки было установлено, что разрешение на оружие был, однако за ненадлежащее ее хранения отца девочки привлекли к административной ответственности. Как отметили в пресс-службе СК РФ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

      В чем опасность селфи?Иногда люди ради большого количества лайков в соцсетях прибегают к фотографированию себя в опасных местах или с опасными предметами. Часто такие попытки приводят к трагическим и летальным исходам. Это еще раз доказывает, что никакие "бешеные" эмоции, псевдоодобрения друзей или рейтинги в соцсетях не стоят того, чтобы терять свою жизнь. Такие селфи кажутся только забавой, однако количество смертей доказывает обратное.

      Теги: Новости России Оружие Жертвы Соцсети
      Источник: 24 Канал
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