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      Небезпечне селфі: школярка вистрелила собі в обличчя, намагаючись зробити фото з пістолетом

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      Школярка вистрелила собі в обличчя, намагаючись зробити фото з пістолетом
      Школярка вистрелила собі в обличчя, намагаючись зробити фото з пістолетом / Фото з відкритих джерел

      В Росії, у Московській області 13-річна дівчинка робила селфі з пістолетом, внаслідок чого отримала вогнепальне поранення обличчя.

      Про це повідомляє управління Слідчого комітету РФ по Московській області.

      Читайте також: Вчені назвали найпоширеніші випадки смертей через селфі

      5 січня 2019 року дівчинка перебувала на другому поверсі дачного будинку та взяла травматичний пістолет без відома свого батька. Саме з ним вона хотіла зробити фото.

      В процесі фотографування себе на фотокамеру... з власної необережності натиснула на курок пістолета, тим самим випадково справила постріл в область свого обличчя,
      – йдеться в повідомленні.

      Внаслідок пострілу з травматичної зброї, підліток отримала вогнепальне поранення і перелом нижньої щелепи.

      Під час перевірки було встановлено, що дозвіл на зброю був, проте за неналежне її зберігання батька дівчинки притягнули до адміністративної відповідальності. Як зазначили у прес-службі СК РФ, за результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

      В чому небезпека селфі?Часом люди заради великої кількості вподобань у соцмережах вдаються до фотографувань себе у небезпечних місцях чи з небезпечними предметами. Часто такі спроби призводять до трагічних та летальних наслідків. Це вкотре доводить, що жодні "шалені" емоції, псевдосхвалення друзів чи рейтинги в соцмережах не вартують того, аби втрачати своє життя. Такі селфі здаються тільки забавкою, проте кількість смертей доводить протилежне.

      Теги: Новини Росії Зброя Соцмережі Жертви
      Джерело: 24 Канал
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