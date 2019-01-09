Небезпечне селфі: школярка вистрелила собі в обличчя, намагаючись зробити фото з пістолетом

В Росії, у Московській області 13-річна дівчинка робила селфі з пістолетом, внаслідок чого отримала вогнепальне поранення обличчя.

Про це повідомляє управління Слідчого комітету РФ по Московській області.

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5 січня 2019 року дівчинка перебувала на другому поверсі дачного будинку та взяла травматичний пістолет без відома свого батька. Саме з ним вона хотіла зробити фото.

В процесі фотографування себе на фотокамеру... з власної необережності натиснула на курок пістолета, тим самим випадково справила постріл в область свого обличчя,

– йдеться в повідомленні.

Внаслідок пострілу з травматичної зброї, підліток отримала вогнепальне поранення і перелом нижньої щелепи.

Під час перевірки було встановлено, що дозвіл на зброю був, проте за неналежне її зберігання батька дівчинки притягнули до адміністративної відповідальності. Як зазначили у прес-службі СК РФ, за результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

В чому небезпека селфі?Часом люди заради великої кількості вподобань у соцмережах вдаються до фотографувань себе у небезпечних місцях чи з небезпечними предметами. Часто такі спроби призводять до трагічних та летальних наслідків. Це вкотре доводить, що жодні "шалені" емоції, псевдосхвалення друзів чи рейтинги в соцмережах не вартують того, аби втрачати своє життя. Такі селфі здаються тільки забавкою, проте кількість смертей доводить протилежне.